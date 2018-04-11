Москва, 11 апреля, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Фильм Константина Хабенского «Собибор» производит сильное впечатление, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Об этом он заявил 11 апреля в рамках обсуждения данной картины на круглом столе в стенах Совета Федерации.

Цитата из к/ф «Собибор». Реж. Константин Хабенский. 2018. Россия Александр Печёрский

Кроме того, он заметил, что прежде в СССР было не принято говорить о тех, кто попал в плен, и подвиг руководителя восстания в лагере смерти «Собибор» Александра Печёрского не был признан при жизни героя.

«Он был награждён указом президента в 2016 году, и давайте скажем откровенно — эта история должна быть написана ещё более глубоко, — сказал Косачёв. — Сколько было тех, кто не прошёл через эту колючую проволоку? И тех, кто до сих пор ждёт того самого признания».

Также сенатор признался, что у него возникает ощущение, что историю Второй мировой войны пытаются писать те, кто победил в холодной войне, и те, кто, быть может, «даже не принимал участия в антигитлеровской коалиции».

Косачёв упомянул ещё и тот факт, что каждый год, когда в ООН идёт голосование по поводу резолюции об осуждении нацизма и недопустимости его героизации, США и Украина — единственные, которые голосуют против.

«Это нуждается в общественной оценке», — добавил Косачёв.

Также он призвал задуматься о том, что было бы, если бы подвиг Печёрского был признан при его жизни. В таком случае ему на территории Польши был бы установлен памятник, на котором была бы не звезда Давида, а Красная звезда, и в наши дни этот монумент подлежал бы сносу.

«Могла бы произойти ещё одна трагедия, — сказал Косачёв. — Его память переехали бы современные тракторы. Таким памятникам нет числа».

Напомним, что та резолюция, о которой говорил Косачёв, в последний раз принималась в декабре 2017 года, и против неё действительно выступили США и Украина. За проголосовали 133 государства, а воздержались 49 стран.

Представитель Украины Игорь Еременко, пытаясь объяснить, почему его страна занимает такую позицию, сказал, что «проект был внесён не ради борьбы с нацизмом, а для того, чтобы исказить выводы Нюрнбергского трибунала», что в Российской Федерации «на подъёме радикализм, неонацизм и ксенофобия». Даже если на одно мгновение допустить, что эти сомнительные доводы верны, всё равно остаётся неясно, почему Украина отказывается от борьбы с героизацией нацизма.

Ещё более странные объяснения звучат, если попытаться понять, чем обусловлена позиция американцев. Когда это старались выяснить журналисты из ВВС, они обратились к профессору европейского конституционного права в Университете Гронингена в Нидерландах Димитрию Коченову. По мнению этого человека, США не могут поступиться «принципом свободы слова», так как отказ от чествования нацизма почему-то может помешать «обсуждению важных исторических событий». Ещё более чудовищное объяснение предложил Коченов, когда пытался объяснить позицию воздержавшихся европейских государств. Оказывается, «нацизм и подобные понятия являются понятиями сугубо субъективными».

«Почему в таком случае точка зрения одного эксперта должна превалировать по закону над точкой зрения другого и быть закреплённой в международном праве?» — деланно удивляется Коченов.