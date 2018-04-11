Ташкент, 11 апреля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Узбекистане с 2018—2019 учебного года абитуриентов, поступающих на творческие направления, освободят от вступительных текстов. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном на информационно-правовом портале Norma.uz.

Карло Карра. Вундеркинд (фрагмент). 1915

Согласно документу, абитуриенты будут сдавать только творческий экзамен в рамках 17 направлений. От тестов освобождаются педагоги по музыке, изобразительному искусству и физической культуре.

Творческий экзамен вместо теста буду сдавать абитуриенты, поступающие на актерское мастерство, режиссуру, вокал, искусствоведение и другие направления.

Абитуриенты творческих профессий будут сдавать экзамены раньше остальных — результаты испытания будут опубликованы 22 июня и переданы в государственный центр тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля правительство Узбекистана приняло постановление о порядке проведения тестирование в республике. Согласно документу, вступительные испытания для поступающих на бакалавриат пройдут с 1 по 15 августа. Тестирования будут проходить каждый день в две смены.