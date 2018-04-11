Вашингтон, 11 апреля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что причины крайне плохих отношений его страны с Россией обусловлены так называемым расследованием его предполагаемых связей с Москвой. Об этом Трамп написал сегодня, 11 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

По мнению Трампа, Демократическая партия США и люди, работавшие на бывшего президента Барака Обаму, затеяли это расследование, которое негативно влияет на российско-американские отношения.

«Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым сторонниками демократов или людьми, работавшими на (Барака) Обаму», — пишет Трамп.

Он еще раз подчеркнул, что у его предвыборного штаба не было никакого сговора с Россией.

Стоит отметить, что примерно за час до этого твита Трамп написал, что России следует готовиться к американскому ракетному удару по Сирии.