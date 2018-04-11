Ниамей, 11 апреля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Африканское командование ВС США начало военные учения в Нигере, 11 апреля передает агентство Associated Press.

ВС США

Регулярные антитеррористические учения армии США «Флинтлок» будут проходить в африканской стране в течение десяти дней.

В учениях принимают участие около 1900 военнослужащих из 20 государств — США, стран НАТО и африканских стран.

Напомним, в 2017 году миссия США в Нигере понесла серьезные боевые потери — жертвами нападения исламистов стали трое американских спецназовцев.

Гибель военных США в африканской стране стала причиной крупного скандала в Соединенных штатах и внутреннего расследования Пентагона.

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