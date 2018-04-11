Оренбург, 11 апреля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Оренбургский политолог, доцент кафедры общественных связей и журналистики Оренбургского госуниверситета Булат Калмантаев, комментируя отчёт Дмитрия Медведева о работе правительства России за шестилетний период, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что является сторонником председателя правительства РФ. Вместе с тем, он подверг доклад критике и подчеркнул, что время для такого рапорта о деятельности федеральных чиновников выбрано весьма неудачно.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Калмантаева, менее благоприятного времени для отчёта правительства, тем более за шесть лет, было сложно придумать. Эксперт указал на сложную внешнеполитическую ситуацию и непростую экономическую ситуацию внутри России.

«Отчёт Медведева является обоснованием следующего срока полномочий в качестве премьер-министра. Это очень похоже на это. Об основательной подготовке к отчету свидетельствуют документы, опубликованные на сайте правительства РФ по всем тем темам, которые так или иначе должны быть затронуты в отчете. Есть подробная справка. Думаю, это и есть та гласность, которая должна быть относительно таких значимых публичных мероприятий», — сказал политолог.

Калмантаев обратил внимание на то, что правительство за шесть лет подготовило 1700 законопроектов, из них Госдумой принято примерно 1500. Можно простым делением вычислить, то каждый день по законопроекту утверждалось по инициативе правительства.

«Число есть. Но как работают эти законы? Во-первых плохо. Во-вторых, не совсем адекватно отражают те реальности, которые существуют (экономические и социальные). По оплате труда и доходам населения за шесть лет названы четыре закона. Все они имеют ритуальный ежегодный характер. Касаются, например, повышения МРОТ. Разве не стояли все эти шесть лет проблемы, связанные с оплатой труда и с доходами населения? Мы что бедность нашу сейчас только заметили?

Возьмем пенсионное обеспечение. Принято всего 11 законов. Большинство носит обязательный характер, например, индексация. То, что швах у нас с пенсиями, мы только сегодня узнали от Антона Силуанова (министра финансов РФ), потому что нам долгие деньги нужны? И почему только в 2018 году пенсионная система вышла в общественную повестку дня?», — сказал политолог.

По мнению Булата Калмантаева, опережающий характер работы, предвидение очевидных проблем оказалось на втором плане у правительства РФ. Актуальная и задача создания конкурентоспособной промышленности. Насколько промышленность способна удовлетворять потребности отечественной экономики и населения. Что люди покупают, какие холодильники, телевизоры у них дома?

«Я не являюсь поклонником «Самсунга», но однажды я решился взять на кухню отечественный телевизор, так его смотреть невозможно!», — признался политолог.

Изучив документы, опубликованные на сайте правительства, Калмантаев выразил недоумение по поводу раздела, касающегося медиасферы. Он отметил, что в этой части речь об интернете и цифровом телевидении:

«У нас газеты в стране не читают? Правительство считает, что население получает информацию только из интернета и телевидения? В Оренбуржье 30% населения получают информацию, в том числе из местных печатных изданий», — сказал он.

Несмотря на критические замечания политолог резюмировал, что Дмитрий Медведев хорошо обосновывает свою заявку на следующий премьерский срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля председатель правительства РФ держал отчёт перед Госдумой о работе правительства. Практика действует уже 10 лет. особенность доклада 2018 года в том, что в нём был анализ деятельности не за год, а за шестилетний период.

Напомним, в марте в России прошли президентские выборы. В мае состоится инаугурация. Правительство должно сложить полномочия. С утверждением нового премьер-министра будет сформировано и новое правительство.