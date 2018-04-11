Киев, 11 апреля, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал заявление президента США Дональда Трампа, который порекомендовал России «приготовиться» к американскому ракетному удару по Сирии.

Pixabay.com Бессубъектность

«Как правило, я не делаю ретвиты, но тут не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией», — написал Павел Климкин в своём микроблоге в Twitter, при этом ретвитнув сообщение главы Белого дома.

Ранее сегодня Дональд Трамп рекомендовал России готовиться к прилету «хороших, новых и умных» американских ракет.

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные в Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и «умные»! Вы не должны быть партнёрами Убивающего Газом Животного, которое убивает своих граждан и наслаждается этим!» — написал президент США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Дональда Трампа, задалась вопросом о том, были ли предупреждены инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о предстоящем нападении.

«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — написала она на своей странице в Facebook.

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