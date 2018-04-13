Киев, 13 апреля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. С запуском «Северного потока — 2» транзит газа через Украину будет сокращен в десять раз, что серьезно ударит по украинской экономике. Только вина за это лежит не на России, а на майдане: правящая киевская хунта ни копейки ни вложила в модернизацию газотранспортной системы, вместо этого воруя газ и демонстрируя высший пилотаж русофобии. В итоге, чем ближе становится запуск «СП-2», тем более хунта теряет контроль за выражениями. В чем это выражается, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

В интервью немецкому изданию Handelsblatt Петр Порошенко назвал «СП-2» «политической взяткой на лояльность к России», таким образом обозвав канцлера Меркель взяточницей. А в Верховной раде прозвучало из депутатских уст сравнение «СП-2» с пактом Молотова — Риббентропа, из чего нетрудно сделать вывод, что на этот раз Меркель сравнивается с Гитлером.

Примечательно, что против «СП-2» выступают страны, не имеющие к нему отношения, зато имеющие отношение к Вашингтону, а именно Польша, Латвия и Литва, зато против газопровода ничего не имеют страны, которых он как раз касается, — Германия, Финляндия, Швеция и Дания. Надежду их переубедить украинский президент не теряет, используя для этого доступные ему методы, точнее, заявив, что все сторонники «СП-2» являются союзниками России по гибридной войне. К эпитетам, которыми Киев удостаивает Меркель, добавился, таким образом, титул поджигательницы войны. Но в целом Порошенко об этих заинтересованных в «СП-2» странах заботится и не хочет, чтобы их этим газопроводом шантажировал «ненадежный поставщик». Очевидно, сам ворующий газ из трубы на территории Украины. И уж совсем трогательна забота Порошенко о «Газпроме», которому, как говорит киевский главарь, «СП-2» экономически невыгоден.

Но Порошенко не ограничивается негативом. Каков предлагаемый им выход из ситуации, читайте в статье: «Меркель — взяточница»: Порошенко уносит «Северным потоком»

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