Салехард, 12 апреля, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Расселение из аварийного и ветхого жилья в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулось с проблемой недоделок, допущенных при строительстве зданий; спектр проблем варьирует от условно небольших до совершенно критических, ставящих под угрозу жизнь и здоровье жильцов. Почему этот важный вопрос разросся до таких тревожных масштабов и как руководство округа предполагает устранить указанную проблему, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Примеры, приводимые в доказательство серьезности ситуации на Ямале, действительно поражают воображение. Людям приходится годами жить в домах без водоснабжения вообще. Дому — рекордсмену в этой категории уже четыре года, и все это время люди вынуждены покупать воду с машины-водовоза и таскать ее домой на себе. В другом доме строители ухитрились сдать объект без теплоизоляции, и это, на минуточку, дом, построенный для жителей Крайнего Севера. А некоторые из домов начинают разрушаться, покрываясь трещинами почти сразу же после приемки работ.

Первый заместитель директора департамента и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных указывает, что на сайте госкорпорации «Фонд реформирования ЖКХ» обращений граждан не так уж много, от Ямала — всего два. Но значит ли это отсутствие обращений в виртуальном пространстве, что в реальности нет проблем? Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин согласен с претензиями к качеству строительства, поступающими от жителя полуострова, и предложил повысить роль представителей общественности в комиссиях по приемке жилых помещений.

Общественный контроль — дело полезное, но ускорит ли он устранение тех безобразий, которые уже имеют место? Читайте подробности: Виной всему энтузиасты и рельеф: об аварийных новостройках Ямала

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