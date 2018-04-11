Белград, 11 апреля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас заявил, что надеется на «компромисс» в переговорах о переименовании Македонии, 10 апреля передает агентство Associated Press.

Жан-Симон Бартелеми. Александр Македонский рассекает гордиев узел. 1767

«Я надеюсь, что обе стороны на переговорах поймут это, и у нас будут положительные результаты», — сообщил Кодзиас журналистам.

Котзиас комментировал переговоры по переименованию бывшей югославской республики в столице Сербии Белграде.

Напомним, название «Македония» 25 лет является препятствием для вступления балканской страны в ЕС и НАТО — все попытки страны-соседа сделать окончательный «европейский выбор» блокируются Грецией.

Греция считает название страны-соседа угрозой своему историческому достоинству, территориальной целостности и суверенитету.

В конце 2017 года правительство Македонии согласилось переименовать страну, а также название языка, народности, населенных пунктов и других топонимов. Между Грецией и Македонией идут переговоры о конкретных аспектах переименования.

Бывшая югославская республика считает «приемлемыми» названия «Новая Македония» или «Северная Македония». Однако в Греции многие настаивают, что страна должна отказаться от упоминания слова «Македония» вообще.