Ярославль, 11 апреля, 2018, 17:00 — ИА Регнум. 11 апреля в правительстве Ярославской области состоялся брифинг по вопросу размещения в Ярославской области твердых коммунальных отходов из Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославле проходят пикеты против московского мусора

Его проводили заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов и заместитель губернатора Андрей Шабалин.

Последний озвучил цель мероприятия — выслушать мнения общественности.

«Я сразу же предупреждаю, что мы советуемся, мы спрашиваем, говорим о реализации в дальнейшем проекта. Никто сегодня мусор из Москвы не возит, мы просто хотим спросить совета у общественности, сделать определенный срез для того, чтобы понять — что не так, что можно предусмотреть. Но на сегодняшний день мы поставлены перед фактом и вынуждены рассматривать вопрос вместе с вами с аргументированной позиции», — сказал Андрей Шабалин.

По его словам, просьба от Московского правительства принять мусор поступила два дня назад.

Заместитель председателя правительства Роман Колесов сообщил, что речь сейчас идет о проработке этого вопроса, и прием московских отходов до 200 тысяч в год не окажет существенного влияния на текущую ситуацию.

«Как это не окажут? Мы вырабатываем 300 тонн мусора в год. А вы хотите завозить еще 200. Что значит — не окажут?», — спросили журналисты.

Им было сказано, что московские отходы составят всего 4% от проектной мощности полигона, после чего журналисты окончательно запутались.

«Почему правительство области не обсуждает эти намерения с жителями? Каким образом вы хотите спросить жителей? Потому что если вы посмотрите страницу губернатора, то там более 600 негативных отзывов. Люди костьми лягут и не дадут вам сюда везти мусор из Москвы», — предупредила главный редактор «Эхо Москвы Ярославль» Людмила Шабуева.

«Мы говорим о том, что мы только начали процесс обсуждения, он идет второй день. Можно очень агрессивно все это воспринимать, можно подходить к этому логически. Мы хотим получить тот срез, который есть на самом деле. При таком объеме мусора, который нас попросили принять — что мы видим, какой плюс, какой минус?», — попытался дать ответ Андрей Шабалин.

Он добавил, что будут обсуждения «через общественников»:

«У нас есть общественная палата, есть дума, есть депутаты, которые должны общаться с народом. Мы через них будем собирать всю информацию», — сказал он. Правда, не смог уточнить — когда и кем именно должно быть принято окончательное решение.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM — не считают ли в правительстве необходимым провести по столь важному для всей области вопросу референдум — Андрей Шабалин сослался на нехватку времени и средств.

«Вопрос такой… скажем, длительный. Нам надо принимать решение. Да и затратная часть на него будет больше, чем мы привезем потом мусора. Может, лучше эти деньги потратить на переработку, если мы видим в том пользу?», — спросил он.

Прозвучал и волнующий всех ярославцев вопрос: что должна сделать общественность, чтобы продемонстрировать региональным руководителям — жители категорически против ввоза мусора? Может быть, выйти на митинг?

На это Андрей Шабалин ответил, что митинг никто не запрещает, «но торопиться и делать каких-то выводов не надо»:

«Надо подождать, может быть, мы аргументированно попробуем доказать и убедить жителей», — сказал он и в очередной раз напомнил о том, что 500 млн — немаленькие деньги для области и они дают перспективные возможности.