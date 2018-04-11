Киев, 11 апреля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик утверждает, что Европейская комиссия пообещала «сделать все», чтобы газопровод «Северный поток 2» не заработал. Об этом он заявил прессе сегодня, 11 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Металлолом

Насалик сослался на слова гендиректора Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминика Ристори, с которым проводил встречу несколько дней назад.

«Еврокомиссия четко высказала свою позицию: они сделают все для того, чтобы «Северный поток 2» не заработал», — сказал украинский министр.

Между тем украинские политики и эксперты продолжают обсуждать итоги состоявшихся накануне переговоров президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые касались и проекта «СП-2».

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк напомнил, что строительство «Северного потока 2» может лишить Украину порядка 3 млрд долларов доходов в год.

«Европейские партнеры предоставляют нашему государству 1 млрд долларов кредита в год, который надо возвращать, в то время как на транзите газа «мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда. Если Россия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом тогда будет выполнима», — подчеркнул Яценюк.

Он критически воспринял прозвучавшее в Берлине заявление, что Украина должна оставаться транзитером газа в любом случае.

«Транзитером насколько? На 100% наших мощностей и на заработок для украинского народа в 3 млрд долларов или на 10% мощностей и заработок 300 млн долларов?» — задается вопросом Яценюк.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NEWSONE заявил, что Меркель и ее правительство дали согласие на строительство «Северного потока 2», вполне осознавая, что Украина понесет экономические потери.

«Это было решение Германии. Оно не совпадает с нашими интересами… И оно противоречит нашим интересам и некоторым решениям Европейского союза. ЕС теряет стратегически, а Путин пьет шампанское», — подчеркнул экс-глава минобороны.

Экс-министр доходов в правительстве Николая Азарова Александр Клименко подчеркивает, что при раскладе: «газ продолжит идти, но меньше», украинскую трубу лучше уже сейчас пилить на металл.

«Анонсировалось, что после запуска «Северного потока 2» объемы транзита снизятся в пять раз. Следовательно, это приведет к сокращению валютной выручки. «Нафтогаз» уже будет работать не с прибылью, а с убытками… Хотя бы сдадим подороже, пока не заржавела», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции с Порошенко Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода «Северный поток 2».

«Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию. Я сказала ему (Путину), что не может быть ситуации, при которой Украина через» Северный поток 2 «не будет иметь никакого значения как транзитная страна», — отметила она.

При этом Меркель не назвала никаких цифр, а глава «Газпрома» Алексей Миллер уточнил, что Киеву могут оставить для транзита объем 10−15 млрд кубометров в год, «но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».