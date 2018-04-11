Киев, 11 апреля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик утверждает, что Европейская комиссия пообещала «сделать все», чтобы газопровод «Северный поток — 2» не заработал. Об этом он заявил прессе сегодня, 11 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Металлолом

Насалик сослался на слова гендиректора Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминика Ристори, с которым проводил встречу несколько дней назад.

«Еврокомиссия четко высказала свою позицию: они сделают все для того, чтобы «Северный поток — 2» не заработал», — сказал украинский министр.

Между тем украинские политики и эксперты продолжают обсуждать итоги состоявшихся накануне переговоров президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые касались и проекта «СП-2».

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк напомнил, что строительство «Северного потока — 2» может лишить Украину порядка 3 млрд долларов доходов в год.

«Европейские партнеры предоставляют нашему государству 1 млрд долларов кредита в год, который надо возвращать, в то время как на транзите газа «мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда. Если Россия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом тогда будет выполнима», — подчеркнул Яценюк.

Он критически воспринял прозвучавшее в Берлине заявление, что Украина должна оставаться транзитером газа в любом случае.

«Транзитером насколько? На 100% наших мощностей и на заработок для украинского народа в 3 млрд долларов или на 10% мощностей и заработок 300 млн долларов?» — задается вопросом Яценюк.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NEWSONE заявил, что Меркель и ее правительство дали согласие на строительство «Северного потока — 2», вполне осознавая, что Украина понесет экономические потери.

«Это было решение Германии. Оно не совпадает с нашими интересами… И оно противоречит нашим интересам и некоторым решениям Европейского союза. ЕС теряет стратегически, а Путин пьет шампанское», — подчеркнул экс-глава минобороны.

Экс-министр доходов в правительстве Николая Азарова Александр Клименко подчеркивает, что при раскладе: «газ продолжит идти, но меньше», украинскую трубу лучше уже сейчас пилить на металл.

«Анонсировалось, что после запуска «Северного потока — 2» объемы транзита снизятся в пять раз. Следовательно, это приведет к сокращению валютной выручки. «Нафтогаз» уже будет работать не с прибылью, а с убытками… Хотя бы сдадим подороже, пока не заржавела», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции с Порошенко Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию. Я сказала ему (Путину), что не может быть ситуации, при которой Украина через» Северный поток — 2 «не будет иметь никакого значения как транзитная страна», — отметила она.

При этом Меркель не назвала никаких цифр, а глава «Газпрома» Алексей Миллер уточнил, что Киеву могут оставить для транзита объем 10−15 млрд кубометров в год, «но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».