Оренбург, 11 апреля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Практически в каждом тезисе отчета о работе правительства за шестилетний период председатель правительства России Дмитрий Медведев оставлял для себя возможность политического маневрирования и не забывал, что он председатель партии парламентского большинства, считает политтехнолог Константин Бакшеев. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что Медведеву не хватало утвердительности в собственном прочтении ситуации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет

«Он как бы и сам понимает, что громкие цифры вступаютт в диссонанс с реальностью, но идеологические установки не позволяют ослабить «общий ход через преодоление возможностей. Если бы этот отчет был сделан перед персональными прямыми выборами Медведева, не думаю, что он дал бы ему плюсы как кандидату. Особенно в регионах легко могла пойти обратная реакция на такую демонстрацию побед», — сказал политтехнолог.

По словам Бакшеева, в вопросной части отчёта, как и предполагалось, было много отсылок к корректировке законодательства. Депутаты разговаривали с Медведевым как с юристом, что может быть связано не только с его образованием, но и с будущим местом работы.

Напомним, 11 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев отчитался перед депутатским корпусом Госдумы о работе правительства. Особенность этого отчета в том, что доклад содержит анализ деятельности за шесть лет. В преддверии отчёта Медведев провел серию консультаций с представителями парламентских фракций.

Добавим, что в мае пройдет инаугурация президента РФ, и правительство сложит свои полномочия. Вступив в должность глава государства предложит новую кандидатуру на пост премьер-министра, а после её утверждения начнётся формирование нового состава правительства.