Тбилиси, 12 апреля, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Попытки правительства Грузии восстановить доверие с Абхазией и Южной Осетией выглядят пакетом привлекательных предложений. Почему и на этот раз эффективность их весьма сомнительна, пишет обозреватель ИА REGNUM Андро Малкин.

Флаг Грузии

История конфликтов, начавшихся в Грузии еще до распада СССР, отягчена такими проявлениями национализма и ксенофобии, которые еще долго будут мешать позитивному восприятию Грузии ее соседями. Пытаясь восстановить «территориальную целостность», Тбилиси широким спектром разворачивал как карательные операции, так и гуманитарно-завлекательные. Первые из них приводили к потере очередных территорий, а вторые к потеплению отношений с абхазами и осетинами не привели.

Нынешний пакет предложений, с которыми выступил недавно премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, предлагает «конкретные шаги, нацеленные на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Цхинвальского района». С этой целью Тбилиси предлагает расширить и упростить торговлю через границы, упростить получение образования в грузинских учреждениях жителями Южной Осетии и Абхазии, а также Грузия готова поделиться правами на свободную торговлю с ЕС и безвизовым сообщением со странами Шенгенской зоны.

Грузинская инициатива, поддержанная представительством ЕС и посольством США, получила от Вашингтона и Брюсселя высокую оценку. В отличие от них, население Абхазии и Южной Осетии не спешит с восторгом: у всех в памяти остается апрель 2008 года, когда бывший тогда президентом Михаил Саакашвили выступил с предложением, почти дословно повторяющем нынешнее. Что случилось через несколько месяцев, все помнят.

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