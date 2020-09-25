Ярославль, 11 апреля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов и заместитель губернатора Андрей Шабалин 11 апреля встретились с журналистами, чтобы убедить их в выгодности контракта между регионом и правительством Москвы по приему мусора на полигон «Скоково», сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Брифинг по теме «мусорного соглашения» Ярославской области с Москвой

Всего регион планирует принимать до 200 тыс тонн в год «московского» мусора. Для этого в «Скоково» собираются выделить отдельную площадку. По словам чиновников, 200 тыс тонн — это немного. Всего емкость полигона составляет 9,9 млн кубических метров, сейчас он заполнен на 4,6 млн кубометров или 46,8% от емкости. Остаточный срок службы — 20 лет, при том, что полигон работает с 1977 года, или 41 год.

Сейчас «Скоково» принимает в год в среднем 278 тыс тонн. Иначе говоря, масса принимаемого мусора увеличится примерно на 42% в год. Роман Колесов говорит, что это не окажет негативного влияния на экологию, так как дополнительный объем составит всего лишь 4% от остаточной емкости полигона. По мнению Андрея Шабалина, договор с Москвой будет носить временный характер. Конкретные сроки замгубернатора назвать не смог, но предположил, что привоз отходов из столицы продлится меньше года — до постройки новых полигонов в Подмосковье. Если договор будет заключен, из столичного региона в Ярославль будет прибывать 15−20 с мусором автопоездов в сутки.

Брифинг по теме «мусорного соглашения» Ярославской области с Москвой

Убеждая прессу поддержать проект, руководители области рассказали, что Ярославской области достанется межбюджетный трансферт от правительства Москвы в 500 млн рублей. Эти деньги региональные власти намерены потратить на экологические мероприятия, в том числе строительство очистных сооружений в самом «Скоково», экологическую лабораторию и мобильный комплекс газоанализа, которого сейчас у экологов региона нет.

Помимо этого областные власти намерены забрать полигон «Скоково» у Ярославского муниципального района в региональную собственность. Сейчас это решение «прорабатывается». Компании, которые вывозят мусор из Москвы, будут платить и самому полигону. На приеме московского мусора ОАО «Скоково» сможет еще неплохо заработать само. Так с 1 июля захоронение одной тонны мусора обойдется в 940 рублей за тонну, а для москвичей тариф будет выше на 663 рубля. Итого за 200 тыс тонн полигон получит около 320 млн рублей.

Шабалин и Колесов сказали, что решение будет принято после консультаций с общественностью, однако не рассказали конкретных механизмов принятия решений, спросив, в том числе, совета и у журналистов. Также не были озвучены сроки принятия таких решений. Чиновники сказали, что предложение о размещении отходов от правительства Москвы поступило 2 дня назад.

Под стенами правительства области в это время проходили одиночные пикеты против московского мусора.