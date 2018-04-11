Москва, 11 апреля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Реакцию президента США Дональда Трампа в микроблоге член Совфеда Франц Клинцевич сравнил с разгулявшимся ковбоем, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Цитата из х/ф «Чапаев». Реж. братья Васильевы. 1934. СССР Психическая атака

«Идет игра на нервах — откровенно издевательская и наглая. Всё это очень напоминает поведение разгулявшегося ковбоя с фитилем в руке, еще не решившего, подпалить ли ему прямо сейчас «непокорный» городок или еще немного подождать», — заявил Клинцевич.

При этом у сенатора возникает вопрос: «понимает ли сам американский президент, что речь идет не о передвижении фишек на столе, а о пуске боевых ракет с возможными катастрофическими последствиями для мира в целом?«

Парламентарий находит любопытным, что часом позже Дональд Трамп также на свой странице Twitter написал, что Россия нуждается в том, чтобы США помогли ей «с экономикой», «что легко сделать», а Соединенным Штатам нужна Россия, так как они хотят, чтобы «все нации работали вместе».

«Не могу, правда, воздержаться от одного замечания относительно последнего пассажа. Не надо помогать нам с экономикой. Не мешайте!» — сказал Клинцевич.