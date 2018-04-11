«Враньё!» — обманутые дольщики Ростовской области не верят Медведеву
Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Жертвы строительных пирамид в Ростовской области не верят премьер-министру Дмитрию Медведеву, который заявил об уменьшении числа дольщиков. По их мнению, количество домов, строительство которых остановилось или затянулось, только растёт, сообщает ИА REGNUM.
«Это всё враньё. Социальная напряженность, например, в Донском регионе только усиливается, у людей терпения практически не осталось. Мы знаем о ситуации изнутри, лично находясь в сложном положении. По нашим сведениям, в Ростовской области насчитывается более 5 тыс. обманутых дольщиков. Жертв строительных пирамид меньше не становится. Если сравнить эти цифры с официальными данными в 1,5 тыс. человек, то разница очевидна. Как очевидно и то, что региональные власти хотят замолчать проблему. Реальных действий мы не видим, нас чиновники не информируют о том, какая работа ведётся и как с ситуацией власти пытаются справиться. Если пытаются, конечно», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM одна из обманутых дольщиц ЖК «Европейский».
По её словам, на Дону десятки брошенных строек. Ими никто не занимается и заниматься не хочет.
«Рассчитывать на выполнение «дорожной карты» и на что-то надеяться сил нет. Да и времени тоже нет. Мы продолжаем платить за воздух, но это мало кого волнует», — отметила собеседница агентства.
По мнению дольщицы, отойти от модели долевого строительства в будущем можно, но только «сначала необходимо решить имеющуюся проблему, которая возникла много лет назад».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев представил Госдуме ежегодный отчет о работе правительства РФ. Нынешний доклад включил в себя итоги работы правительства за истекшие шесть лет.
В ходе выступления Медведев отметил, что в стране есть понимание сложности проблемы дольщиков. Вместе с тем количество дольщиков уменьшается, в 67 регионах подписаны «дорожные карты», как задачи будут решаться. Сделать одномоментно нереально, но каждый регион этим занимается.
«В будущем нам нужно отойти от модели долевого строительства», — сказал Медведев.
Читайте подробности здесь: Отчёт Дмитрия Медведева в Госдуме: итоги работы за 6 лет