Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Жертвы строительных пирамид в Ростовской области не верят премьер-министру Дмитрию Медведеву, который заявил об уменьшении числа дольщиков. По их мнению, количество домов, строительство которых остановилось или затянулось, только растёт, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер

«Это всё враньё. Социальная напряженность, например, в Донском регионе только усиливается, у людей терпения практически не осталось. Мы знаем о ситуации изнутри, лично находясь в сложном положении. По нашим сведениям, в Ростовской области насчитывается более 5 тыс. обманутых дольщиков. Жертв строительных пирамид меньше не становится. Если сравнить эти цифры с официальными данными в 1,5 тыс. человек, то разница очевидна. Как очевидно и то, что региональные власти хотят замолчать проблему. Реальных действий мы не видим, нас чиновники не информируют о том, какая работа ведётся и как с ситуацией власти пытаются справиться. Если пытаются, конечно», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM одна из обманутых дольщиц ЖК «Европейский».

По её словам, на Дону десятки брошенных строек. Ими никто не занимается и заниматься не хочет.

«Рассчитывать на выполнение «дорожной карты» и на что-то надеяться сил нет. Да и времени тоже нет. Мы продолжаем платить за воздух, но это мало кого волнует», — отметила собеседница агентства.

По мнению дольщицы, отойти от модели долевого строительства в будущем можно, но только «сначала необходимо решить имеющуюся проблему, которая возникла много лет назад».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев представил Госдуме ежегодный отчет о работе правительства РФ. Нынешний доклад включил в себя итоги работы правительства за истекшие шесть лет.

В ходе выступления Медведев отметил, что в стране есть понимание сложности проблемы дольщиков. Вместе с тем количество дольщиков уменьшается, в 67 регионах подписаны «дорожные карты», как задачи будут решаться. Сделать одномоментно нереально, но каждый регион этим занимается.

«В будущем нам нужно отойти от модели долевого строительства», — сказал Медведев.

Читайте подробности здесь: Отчёт Дмитрия Медведева в Госдуме: итоги работы за 6 лет