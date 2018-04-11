Москва, 11 апреля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В отчёте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о работе за шесть лет ничего не было сказано об ошибках, как и ничего не говорилось об изменениях по важным макроэкономическим вопросам. Учитывая всё это, напрашивается вывод, что в новом составе правительства либо должны работать другие люди, либо должны быть приняты серьёзные решения по изменению внутренней политики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Орловского областного Совета народных депутатов, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин.

Rigel Новая метла чисто метёт

С отчетом о работе правительства РФ за последние шесть лет сегодня, 11 апреля, выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, в частности, что последние шесть лет стали годами испытаний на прочность экономики, которая «никогда прежде за столь короткий период не получала столько ударов одновременно».

"Надо сказать, что отчёт председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева вызвал у меня грустные размышления. Излишний оптимизм, который отметили и депутаты Госдумы, сочетался в нём с известной долей лукавства», — поделился впечатлениями депутат, добавив, что некоторую надежду дает тот факт, что в правительстве отметили инициативы «Справедливой России» и начали к ним прислушиваться.

«Очень удобно все неудачи внутренней политики списать на беспрецедентное давление внешних врагов, в сомнительных случаях спрятаться за спину президента, уйти от ответов на неудобные вопросы под предлогом того, что на них предстоит отвечать новому составу правительства, а на удобные бодро вещать о будущих намерениях. «Отчёт о будущем», — так выразился Дмитрий Медведев, говоря о том, что новому правительству предстоит продолжать реализацию начатых в прошедшие шесть лет масштабных проектов. Однако новому правительству предстоит решать проблемы, которые правительство Медведева решить не смогло. Это и лекарственное обеспечение льготников, и искусственное ограничение доходов населения, в частности, работающих пенсионеров, и закредитованность бедных россиян, и наличие в России работающих бедных, и шаткое положение экономики страны, и несправедливая налоговая политика», — пояснил Руслан Перелыгин.

По мнению собеседника агентства, «учитывая, что в отчёте не было ничего сказано об ошибках правительства, учитывая нежелание говорить об изменениях по важным макроэкономическим вопросам, напрашивается вывод, что в новом составе правительства либо должны работать другие люди, либо должны быть приняты серьёзные решения по изменению внутренней политики».