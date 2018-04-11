Москва, 11 апреля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В День космонавтики президент России Владимир Путин посетит исторический павильон «Космос» на ВДНХ, где в марте завершилась реставрация. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-служба ВДНХ Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А»

На базе павильона создан уникальный центр «Космонавтика и авиация». Глава государства осмотрит экспонаты, связанные с освоением космического пространства.

Так, на выставке представлен спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором вернулся на Землю Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса «Мир», транспортного грузового корабля «Прогресс» и орбитального самолета — элемента многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС).

Центр «Космонавтика и авиация» занимает площадь около 28 тыс. кв. м. Он включает музей, образовательный кластер и зоны отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, реставрация павильона «Космос» на территории ВДНХ официально завершилась 20 марта. Павильон будет круглый год использоваться для музейно-выставочной работы.

На павильоне восстановили звезду, ранее венчавшую Троицкую башню Московского Кремля. На ВДНХ также вернули макет первого искусственного спутника Земли — копию аппарата, запущенного на орбиту в 1957 году.