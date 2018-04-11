Калуга, 11 апреля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Российский экспортный центр и группа компаний Freight Village RU объявили о снижении тарифных ставок на железнодорожном экспортном маршруте калужское Ворсино — китайское Чэнду, сообщили 11 апреля ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru «Фрейт Вилладж Ворсино»

Так, тарифная ставка за 40-футовый контейнер до Чэнду составляет 1550 долларов США. Таким образом, стоимость доставки грузов железнодорожным транспортом впервые приблизилась к стоимости доставки по морю.

Запуск первого экспортного маршрута по железной дороге был осуществлён Российским экспортным центром в партнерстве с АО «РЖД Логистика», ПАО «ТрансКонтейнер» и Группой компаний Freight Village RU.

В рамках железнодорожных экспортных маршрутов компании-производители пищевой продукции могут воспользоваться специальной программой Российского экспортного центра, которая подразумевает частичную компенсацию (до 50%) расходов на перевозку, в соответствии с постановлением правительства РФ от 15 сентября 2017 года. С учётом компенсации стоимость расходов на доставку грузов по железной дороге становится ниже морских перевозок.