Киев, 11 апреля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики активно обсуждают усиление и подготовку новых санкций в отношении России со стороны США. Вчера, 10 апреля, на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект о наложении пакета новых санкций на РФ.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

Документ под названием «Акт солидарности с Великобританией против нарушений России» предусматривает широкий спектр финансовых санкций. В частности, предусматривается полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России, сделками с Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ. В то же время ограничительные меры могут также затронуть некоторые российские банки, среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

В свою очередь внефракционный депутат Борислав Береза считает, что санкции США не вынудили российских олигархов вывести деньги в Россию.

«В Кремле думают, как бы мотивировать околокремлевский пул олигархов вернуть деньги в Россию. Но российские олигархи предпочитают оставаться под санкциями, нанимать новых лоббистов с адвокатами и продолжают выводить деньги из РФ. Видимо, потому, что иметь любые активы на Западе для них более безопасно, чем ждать участи Михаила Ходорковского или Зиявудина Магомедова. Хотя публично можно ожидать заявление Романа Абрамовича, что он давно хотел поменять лондонский «Chelseа» на «Авангард» из Курска, а Дмитрий Рыболовлев с восторгом ждет предложения обменять акции футбольного клуба «Монако» на что-то подходящее из Ростова. А тем временем курс РТС стабильно штормит в поиске дна», — пишет Береза на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, ослабление России приблизит «желаемый нами мир на Донбассе».

«Но параллельно необходимо решать свои проблемы и строить свое государство… У нас проблемы практически во всех секторах, и их надо решать. … И наш враг хоть и ослаблен, но еще жив», — добавил Береза.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил эйфорию из-за негативного влияния новых американских санкций на Россию с анекдотом о сдохшей у соседа корове.

«Многие в эйфорийной радости… И как в том анекдоте — у самих хата горит, но главное — мелочь, а приятно — у соседа корова сдохла!.. Мы все знали, что у соседа его бодливая корова сдохнет… И в этом постоянно меняющемся мире крайне важно то, что будем делать мы! Важна энергичность, самоотдача и два приоритета — безопасность и развитие!» — написал Аваков в Фейсбуке.

В то же время политический эксперт Янина Соколовская считает, что в России начинается паника из-за обесценивания рубля.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов призвал Киев присоединиться к санкциям США и отнять у российского бизнесмена Олега Дерипаски Николаевский глиноземный завод.

«Русал» не выполнил инвестиционные обязательства, данные при покупке, не соблюдал требования украинских экологов и уклонялся от уплаты налогов, и передача НГЗ «Гленкору» отнюдь не снимает ответственность за многие годы такого «владения». Основания для реприватизации есть. И наверняка будут предложения купить завод от нормальных западных инвесторов. Сам Дерипаска подозревается в США в организации вмешательства в американские выборы, и стало быть, представляет не меньшую угрозу в Украине. В 2014-м Путин наградил Дерипаску орденом «Александра Невского». Пора проявить характер, выбросить дерипасок и прочую путинскую агентуру из Украины, и тем самым поддержать наших союзников — США в борьбе с российскими олигархами. Война с путинской бандой — это наша общая война», — написал Бутусов в Фейсбуке.

Как сообщалось, 10 апреля в Берлине президент Украины Петр Порошенко пообещал в ближайшее время ввести санкции против российских олигархов.

«Несколько дней назад я дал поручение СБУ, кабинету министров и секретарю СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО. Санкции будут введены… Безусловно, к санкциям будут привлечены и господин Дерипаска, и другие олигархи, которые на сегодня являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, поставкам оружия ВС РФ. Реакция Украины будет решительной и быстрой», — заверил Порошенко.

Напомним, ранее товарные биржи заявили о прекращении работы с российской алюминиевой компанией UC Rusal. Сегодня, 11 апреля, рейтинговое агентство Moody's сообщило, что отзывает рейтинги UC Rusal. На момент отзыва кредитный корпоративный рейтинг UC Rusal был на уровне Ba3, рейтинг вероятности дефолта — на уровне Ba3-PD. Оба рейтинга имели положительный прогноз. «Moody's решило отозвать рейтинги UC Rusal по собственным деловым причинам», — объяснили в агентстве. Ранее, 9 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние самых богатых граждан России уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. Почти все из 27 российских миллиардеров, которые входят в рейтинг самых богатых людей мира, составляемый этим агентством, потеряли деньги. По состоянию на 10 апреля больше всего уменьшилось состояние президента «Норильского никеля» Владимира Потанина (-$2,28 млрд), президента «Лукойла» Вагита Алекперова (-$1,37 млрд), председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (-$1,31 млрд) и председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга (-$1,28 млрд).