Оренбург, 11 апреля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Оренбургской области Максим Амелин и председатель Федерации организации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков, комментируя отчёт Дмитрия Медведева перед Госдумой, отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отрицательные стороны в исполнении майских указов. Оба назвали оптимизацию сотрудников и повышенную нагрузку.

Медицина. Деньги

«Считаю, что выполнение майских указов было решено не за счёт реального повышения заработных плат, а за счёт оптимизации, то есть сокращения персонала или перевода персонала в другие категории. В те категории, которые не попадали под майские указы, например, санитарок перевели на должность технических работников. И вторым способом выполнения майских указов было навешивание двух ставок на медицинский персонал и учителей», — сказал член комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике Заксобрания Оренбургской области Максим Амелин.

Лидер оренбургских профсоюзов обратил внимание на то, что показатели являются средними индикаторами. Те, кто получает меньше этого показателя, в результате сильно удивляются заявлениям о выполнении майских указов. Есть заработная плата конкретного человека.

«Ещё одна проблема, о которой Дмитрий Анатольевич не говорит, что майские указы достигались путём оптимизации, то есть сокращения персонала и повышения нагрузки», — отметил Чирков.

Вместе с тем он подчеркнул, что заработные платы подросли. Но в здравоохранении есть дефицит кадров:

«Дмитрий Анатольевич не говорит за какой-то конкретный поселок. Он оперирует макроэкономическими показателями. По стране, допускаю, так и есть. Но если берешь отдельных узких специалистов, то по некоторым показателям может оказаться, что узкие специалисты сегодня в единственном числе на весь регион».

По словам Чиркова, достаточно жёстким повышением эффективности работы учреждения социальной сферы как раз и достигнуты показатели по майским указам, когда можно сказать, на пределе своих возможностей работает сегодня персонал.

Несмотря на недостатки, Ярослав Чирков обратил внимание на то, что майские указы касались целевых показателей, за которые был спрос на региональном и федеральном уровнях.

«Это стратегические направления — они нужны, и мы это положительно оцениваем. Вопрос в методах их исполнения», — резюмировал лидер оренбургских профсоюзов.

Напомним, что 11 апреля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отчитался о работе правительства РФ за шестилетний период. Он заявил, что задача по повышению заработной платы, поставленная майскими указами, выполнена.

«Ключевой для нас и объективно одной из самых сложных задач в эти годы стало повышение зарплат в бюджетной сфере. Мы им занимались практически каждый день, начиная с выхода известных указов от 7 мая 2012 года. В рамках этих указов нам пришлось работать, но совершенно в других экономических условиях, чем те, которые были в 2012 году. В разных регионах повышение зарплат достигалось разными темпами. Но зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели», — сказал он.