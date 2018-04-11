Москва, 11 апреля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности нижней палаты принять зеркальные меры в отношении товаров из США, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Dmitri K Эффект буммеранга

«Было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам экспортируют. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям. У нас такая возможность есть», — заявил Володин.

По его словам, «пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов, на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса».

Нельзя воспринимать порядочность как слабость, подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее, отвечая на вопросы депутатов, глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы взвесить сотрудничество РФ и США, в частности, он обратил внимание на импортируемые из США товары, а также на продукцию компаний США, которые работают на территории РФ.