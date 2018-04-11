Киев, 11 апреля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. В Донецкой области погиб один горнорабочий из-за обвала породы в шахте, сообщает 11 апреля «Укринформ».

Maxpixel.freegreatpicture.com Трагедия

Согласно сообщению, инцидент произошел на шахте «Капитальная». Во время работы в шахте произошел обвал породы на глубине 840 м. 48-летний горняк, находившийся в шахте, погиб от полученных травм. Погибший был родом из Покровска.

Полиция открыло по данному факту уголовное дело по ст. 272 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».

Читайте также: Украина перевела на отечественный уголь шесть блоков ТЭС

Напомним, ранее украинская госструктура «Региональные электрические сети» отключили электричество всем шахтам предприятия «Первомайскуголь», находящимся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате 240 шахтеров не смогли подняться на поверхность, так как не работали лифты.

В итоге украинская сторона согласилась дать электричество на 80 минут, во время которых шахтеры успели выйти на поверхность. Также Киев начал отключать электричество на шахтах «Лисичанскуголь», «Селидовуголь», «Мирноградуголь».