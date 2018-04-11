Екатеринбург, 11 апреля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в своём отчёте о деятельности правительства страны рассказал об успехах в развитии медицины. Однако в этой сфере есть и немало проблем, заявляют на Урале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

marcelohpsoares Осмотр врача

Напомним, в докладе Медведев отметил, что с 2012 года общая смертность была снижена на 6,8%. Особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и от туберкулёза. За счёт перестройки системы экстренной помощи смертность от инфарктов снизилась на 17%, а от инсультов — на 20%. Также на 35% упала младенческая смертность, а на 36,5% — материнская.

На Урале признают: успехи в этом плане действительно есть. В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени проводятся уникальные операции.

Но не всё так хорошо, отмечают местные жители. По их словам, на местном уровне с медициной есть проблемы. Врачи порой некомпетентны, жалуются граждане, и к ним не всегда можно быстро попасть. Одним из негативных факторов, по их словам, стала оптимизация медицины. Некоторые медицинские учреждения закрылись, а количество медицинского персонала, в том числе и врачей, уменьшилось.

Одна из жительниц Екатеринбурга, медик по образованию, рассказала свою историю. По её словам, во время беременности она наблюдалась в одном из родильных домов. И там медики не заметили патологии. Рожала она уже в другом роддоме, куда попала благодаря знакомству. И только там обнаружили патологический процесс. Роды были сложными, а младенец появился на свет с патологией.

Логичное продолжение этой истории — походы по врачам. При этом молодая мать отмечает, что записаться на приём к неврологу оказалось очень проблематично. И реальной помощи, говорит женщина, от специалиста в поликлинике она так и не получила. Пришлось обращаться в коммерческую клинику, где врачи смогли помочь ребёнку.

Отметим, как правило, сложно попасть именно к узким специалистам. В какой-то клинике проблема с кардиологом, где-то с онкологом, офтальмологом и т.д. Есть, конечно, поликлиники, в которых к узким специалистам можно попасть в течение недели. Но во многих местах ждать приходится больше.

Свой негативный вклад в здравоохранение внесла и оптимизация медицины. Одной из её задач было сократить количество персонала, а оставшимся повысить зарплату. В итоге некоторые медучреждения закрылись. В Кировграде Свердловской области был ликвидирован родильный дом, а в Алапаевске добрались до морга.

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На этом фоне оптимизация здравоохранения продолжается. В регионах санитарок переводят на должность уборщиц, а в Челябинской области зимой 2018 года возник скандал с закрытием родильного дома в городе Катав-Ивановске. Тогда руководство областного минздрава отмечало, что планы по оптимизации будут продолжены.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин озвучил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву жалобы свердловчан, поступившие на прямую линию. Среди прочего граждане жаловались и на медицину.

«Нерегулярное получение льготных лекарств, муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Так мы не договаривались никогда. Что это такое?» — возмутился тогда Владимир Путин.

Он также добавил, что граждане жалуются на нехватку специалистов. «Так плохо, как сейчас, не было никогда», — процитировал Владимир Путин одну из жалоб.