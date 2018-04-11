Москва, 11 апреля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Вероятность удара США по Сирии всё выше и выше, однако ракеты, которыми грозит Трамп, не являются такими уж «новыми», считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Комплекс С-400 на на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Судя по заявлениям американского президента, вероятность ракетного удара по Сирии всё выше и выше. И стоит этого ожидать в ближайшее время — сегодня или завтра.

Что касается самого заявления, то он в нём упомянул «умные ракеты». Но ракета «Томагавк» не является такой уж современной — она достаточно давно появилась.

Она дозвуковая, и при своевременном обнаружении ее вполне реально сбить. Тем не менее у нее есть одно преимущество — низкий профиль полета и полет с огибанием рельефа местности.

Это затрудняет само обнаружение ракеты, потому что складки местности закрывают летящую ракету от лучей радиолокаторов. Поэтому обнаружить ее можно лишь в непосредственной близости от цели.

Таким образом, расположенные на базе Хмеймим (Сирия) российские комплексы С-400 смогут сбивать эти ракеты на большой дальности. ЗРК С-400 может вести огонь на 200 километров, но обнаружить эти ракеты на таком расстоянии он не сможет.

Соответственно, если удары будут наноситься по каким-то второстепенным целям сирийской армии, то вполне возможно, что большая часть ракет до целей долетит. Как это было в прошлый раз — в апреле 2017 года.

Но если ударят по ключевым целям, которые плотно защищены противовоздушной обороной, такими комплексами, как Панцирь-С, С-400 и С-300, то заметная часть ракет может быть сбита.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Трамп призвал Россию «приготовиться» к прилету «хороших, новых и умных» американских ракет. С таким заявлением глава Белого дома выступил в своём Twitter.

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Ранее посол РФ в Ливане Александр Засыпкин отметил, что любые выпущенные по Сирии ракеты будут сбиты, тогда как по площадкам, с которых они были выпущены, могут быть нанесены ответные удары.