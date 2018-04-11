Москва, 11 апреля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не паниковать, война будет не на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящие ракетные удары по Сирии. В своем Twitter он оставил послание, в котором призвал Россию готовиться к атаке американцев.

«Хватит паниковать, никакой войны не будет, бояться нечего, никакой опасной черты нет. Чудак Трамп хочет дуэль устроить, арабов жалко, турок, курдов, там стрелять будут, там будут гибнуть люди», — заявил Жириновский.

Депутат Госдумы признал, что, действительно, международные отношения обостряются.

«Значит, слабеет Америка. Если такая сильная, демократическая, богатая, зачем же ракеты расчехлять? Наслаждайтесь своим богатством, значит, нет там демократии и экономики нет», — сказал парламентарий.