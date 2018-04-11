Жириновский: Хватит паниковать!
Москва, 11 апреля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не паниковать, война будет не на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящие ракетные удары по Сирии. В своем Twitter он оставил послание, в котором призвал Россию готовиться к атаке американцев.
«Хватит паниковать, никакой войны не будет, бояться нечего, никакой опасной черты нет. Чудак Трамп хочет дуэль устроить, арабов жалко, турок, курдов, там стрелять будут, там будут гибнуть люди», — заявил Жириновский.
Депутат Госдумы признал, что, действительно, международные отношения обостряются.
«Значит, слабеет Америка. Если такая сильная, демократическая, богатая, зачем же ракеты расчехлять? Наслаждайтесь своим богатством, значит, нет там демократии и экономики нет», — сказал парламентарий.