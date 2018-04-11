Вашингтон, 11 апреля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Социальная сеть Instagram внедрила новую функцию, которая позволяет снимать фото и видео в портретном режиме с размытым фоном. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Pxhere.com Фото

Ранее портретный режим был доступен только в смартфонах Apple. Новая функция получила название Focus.

«Теперь вы можете мгновенно создавать свой портрет или портрет ваших друзей и поделиться им, используя новый формат камеры «Фокус», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть камеру и выбрать режим Focus, который находится под кнопкой съёмки рядом с режимом Superzoom. Функция работает как с основной камерой, так и с камерой для селфи.

Отмечается, что обновление доступно в приложении Instagram для iOS в App Store и для Android в Google Play.

Кроме того, в версии приложения для iOS появился стикер, который позволяет упоминать друзей в историях.

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