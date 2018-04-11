Вашингтон, 11 апреля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 11 апреля, что нет оснований для нынешнего обострения отношений США с Россией.

Ryan Gsell Задний ход

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«На сегодняшний день наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо прежде, они включают в себя холодную войну», — подчеркнул он.

«Нет никаких оснований для этого. США нужны России, что помочь ей с ее экономикой — что будет очень просто сделать. Нам также нужно, чтобы все страны работали вместе», — добавил Трамп, отметив, что, быть может, стоит «остановить гонку вооружений».

Напомним, это сообщение главы Белого дома сделано на фоне его призыва к России готовиться к прилету американских «новых и умных» ракет.