Москва, 11 апреля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. США хотят продемонстрировать в Сирии свою военную мощь, но не хотят воевать с Россией, считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он заявил 11 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя вероятность дальнейшего обострения ситуации в Сирии в связи с агрессивной риторикой США и манёврами её военно-морских сил.

Andreas Koppe Провокация

«То, что никаких действий не последовало, свидетельствует, что это просто демонстрация, — сказал Леонков. — Для ведения серьёзных боевых действий всё делается иначе — мобилизуются военные силы, выдвигается большое количество войск к границам вероятного противника и так далее».

Также он отметил, что сдерживающую роль играют российская группировка в Сирии и присутствие Ирана.

В свою очередь, президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин подчеркнул, что, возможно, один из сценариев, рассматриваемых в настоящее время в Вашингтоне, предполагает нанесение удара по некоторым сирийским объектам с расчётом на то, что РФ на это ответит и её можно будет объявить агрессором.

«А если Россия не отвечает, то показывает свою слабость, — пояснил Гришин. — США пытаются поставить нас в патовую ситуацию».

Напомним, что, как заявил представитель американских ВМС лейтенант Кло Морган, 11 апреля из американской базы в Норфолке вышла боевая эскадра военно-морских сил США во главе с ударным атомным авианосцем Harry Truman и взяла курс на Восточное Средиземноморье. В состав эскадры также вошли ракетный крейсер, четыре ракетных эсминца, а также корабли сопровождения. На первом этапе похода к американской эскадре также присоединится фрегат военно-морских сил Германии.

До этого на расстояние в 100 км от порта Тартус подошел американский эсминец USS Donald Cook, оснащённый крылатыми ракетами Tomahawk (60 ракет).