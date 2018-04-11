Москва, 11 апреля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Скорее всего, Дмитрий Медведев продолжит возглавлять работу и нового состава правительства, но ряд министров могут потерять в нём свои места. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов, комментируя итоговый отчёт премьер-министра РФ.

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«Отчёт показал, что в правительстве во многом сами довольны своей работой и готовы предоставить конкретные достижения. Показательно, что Дмитрий Медведев строил своё выступление на тех темах, которые последнее время озвучивает президент как системные и первоочередные. Это говорит о том, что правительство работает в рамках тех задач, которые ставит глава государства», — считает эксперт.

Тему будущих задач, по его словам, Медведев затронул, отвечая на вопрос депутата Емельянова, но раскрывать не стал, поскольку это не входит в формат отчёта.

«Есть у правительства и достижения, и дальнейшие планы по решению этих задач. При этом в своём выступлении Медведев не стал скрывать и неудовлетворенность реализацией ряда вопросов, находящихся в компетенции правительства. Скорее всего, Дмитрий Анатольевич продолжит возглавлять работу и нового состава правительства, но ряд министров могут потерять в нём места, в частности, в зоне риска сейчас находятся зампредседателя правительства, курирующий спорт, Виталий Мутко, зампреды Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, а также глава МЧС Владимир Пучков», — подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев представил депутатам Госдумы ежегодный отчёт о работе правительства за истекшие шесть лет. Глава Кабмина рассказал о многочисленных достижениях, которые добилась страна за последние шесть лет: вернули Крым, восстановили статус ведущей аграрной державы, построили много нового жилья.

«Шесть лет, очевидно, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько ударов одновременно», — заметил премьер во время своего выступления.

Выступление председателя правительства России — в трансляции ИА REGNUM : Отчёт Дмитрия Медведева в Госдуме: итоги работы за 6 лет