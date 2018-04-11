Москва, 11 апреля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Ракетный удар со стороны США должен быть направлен на уничтожение террористов, а не законного правительства Сирии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

По её словам, президент США Дональд Трамп, предупреждая Россию о том, что той следует быть готовой к американскому ракетному нападению на Сирию, собирается лишь «замести следы» несуществующей химической атаки в сирийском городе Дума.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — откликнулась Захарова на «твит» Трампа.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ задала вопрос, были ли предупреждены инспекторы организации по запрещению химоружия (ОЗХО) о предстоящем нападении.

«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Трамп призвал Россию «приготовится» к прилету «хороших, новых и умных» американских ракет. С таким заявлением глава Белого дома выступил в своём Twitter.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, приготовься, ибо они полетят — хорошие и новые и «умные»!», — написал он.

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