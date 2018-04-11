Ярославль, 11 апреля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Представители общественности Ярославской области очень осторожно высказываются об идее размещения московского мусора на полигоне «Скоково». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 10 апреля губернатор Ярославской области на совещании в правительстве региона объявил об идее разместить на ярославским полигоне московский мусор. Корреспондент ИА REGNUM спросил у присутствовавших на встрече общественников, что они думают о такой перспективе.

Yarregion.ru Совещание в правительстве Ярославской области

Мы пока получили первичную информацию. И важно, что губернатор принял предложение при вынесении решения, исходить из мнения общественности. Думаю, что мы привлечём к рассмотрению этого вопроса членов общественного экологического совета при губернаторе Ярославской области, Общественной палаты региона», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

Главный общественник региона не исключил, что могут привлечь еще и активных неформальных общественников.

«Надо вникнуть, изучить ситуацию. Позвоните мне на следующей неделе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов.

Председатель комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты Ярославской области Анатолий Упадышев подчеркнул, что правительство Москвы обратилось не только к Ярославской, но и к другим областям. И мера по размещению московского мусора на чужих землях — временная. Пока в Москве не введут в строй два запланированных полигона.

«Ситуация сложная. Кому понравится, что отходы жизнедеятельности чужого региона будут размещаться у тебя дома. Допустим, мы согласимся. Тогда надо наладить контроль за теми машинами, которые поедут в нашу область. Надо четко знать, какой мусор нам повезут — может там будут не только бытовые, но и опасные отходы. Ярославцы должны иметь информацию о том, какой группы опасности отходы к нам повезут. К тому же надо иметь в виду, что вслед за официально разрешенным мусором может пойти серый поток. И здесь надо сделать так, чтобы ГИБДД имело контроль за этим, чтобы любой общественник мог по GPS-навигатору проверить, какая фура и с чем к нам идет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты Ярославской области Анатолий Упадышев.

По мнению Упадышева, московские мусоровозы могут создать дополнительные автомобильные пробки в Ярославле и способствовать разрушению покрытия Юго-Западной окружной дороги. Это тоже надо учитывать.