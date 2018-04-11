Москва, 11 апреля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В России понятие самозанятые отсутствует. Надо уточнить кого мы понимает под этими людьми. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы о деятельности правительства за шесть лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Если это те люди, которые подрабатывают, то это никакие не самозанятые. Если это люди, которые скрываются от регистрации и получают доходы — это другая история», — сказал он.

«В любом случае государственная регистрация нужна. И это вопрос довольно сложной законодательной работы. Давайте её проведем», — предложил Медведев депутатам Госдумы

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев ежегодно выступает в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства России в десятый раз.

В 2018 году особенность выступления Медведева в том, что доклад охватывает не один год, как раньше, а шесть лет, то есть, весь период деятельности нынешнего правительства РФ.

Напомним. после инаугурации президента России правительство в полном составе должно уйти в отставку. Затем будет сформирован новый состав.