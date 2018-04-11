Киев, 11 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Правительство Украины намерено в ближайшее время изменить правила, по которым в стране хоронят умерших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище

В частности, на рассмотрение парламента направлен соответствующий законопроект, автором которого является вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

«Принятие и реализация проекта закона будет способствовать дерегуляции рынка ритуальных услуг путем внедрения декларативного принципа ведения хозяйственной деятельности в сфере захоронения вместо устаревшей системы заключения договоров между ритуальной службой и субъектами хозяйствования, предоставляющих услуги захоронения; обеспечению экономии земли за счет развития кремации путем предоставления возможности органам местного самоуправления привлекать инвестиции на строительство новых крематориев и внедрению европейского принципа обращения с бесхозными могилами», — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящий момент законопроект направлен в ряд парламентских комитетов, где его изучают депутаты. Когда может состояться голосование Рады по этому вопросу — на сегодня неизвестно.

Украинские СМИ и эксперты активно обсуждают инициативу кабмина. В частности, «Украинский бизнес-ресурс» (UBR) информирует, что по новому закону украинцев разрешат хоронить в парках и скверах.

«Законопроект… вводит понятие «биозахоронения». Под последним в кабмине понимают захоронение тела с использованием биоразлагаемых материалов в течение 5 лет, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. А возможна лишь установка «информационной таблички». Причем хоронить по такой «технологии» можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. При условии, что местные власти дадут добро на выделение под эти нужды отдельных их участков», — отмечается в материале.

«Последствия «решительных реформ» в действии. Дальше — будет», — иронизирует в своем комментарии эксперт Юрий Гаврилечко.