Ярославль, 11 апреля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. «Ярославльводоканал» заменил оборудование на станции технической воды, которая обеспечивает подъем воды из Волги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

АО «Ярославльводоканал» Модернизация оборудования повысила надежность и энергоэффективность станции

Станция снабжает технической водой крупные промышленные предприятия Ярославля, такие как ТКГ-2, Автодизель, Ярсинтез, а также подает требуемый объем воды на Центральную водопроводную станцию для подготовки воды питьевого качества. Модернизация оборудования повысила надежность и энергоэффективность станции.

Произведена замена насосного агрегата, осуществляющего подъем воды из реки Волги. Морально устаревший и изношенный вертикальный насос заменен на новый насосный агрегат горизонтального типа Д3200. После выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования произведен ввод агрегата в эксплуатацию, — сказал корреспонденту ИА REGNUM технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Также проведена модернизация силового оборудования: проложены новые кабельные линии, произведен ремонт энергопитающей ячейки, установлен новый шкаф автоматического управления насосным агрегатом.

Проект реконструкции станции технической воды для нас очень важен, так как насосное оборудование, которое там работало, прослужило более 40 лет, имело 100-процентный износ и низкую надежность в эксплуатации. Установленный на станции новый насос отличается низкой мощностью и потребляет значительно меньше электроэнергии. По нашим подсчетам, экономия составит 27%. Также подлежит замене и насосное оборудование на канализационно-насосных станциях. Сэкономленные средства направим на мероприятия по улучшению качества воды. Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности объектов водоснабжения и водоотведения является залогом успешности предприятия», — отметил генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко.

Запланирована и масштабная реконструкция электрооборудования на Южной водопроводной станции, которая подает воду жителям Фрунзенского и Красноперекопского районов. По словам Валерия Лещенко, впереди — масштабная модернизация Ярославского водоканала.

Процесс модернизации на предприятии идет в постоянном режиме. В планах модернизация системы всего водопроводно-канализационного хозяйства, переход к единым стандартам в рамках проекта «Чистая Волга», инициатором которого выступил глава региона Дмитрий Миронов. В первую очередь речь идет о реконструкции систем холодного водоснабжения, напорных канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации», — отметил генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко.

«Ярославльводоканал» ежегодно вкладывает значительные средства в модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения города Ярославля. В случае реализации проекта «Чистая Волга» объем этих инвестиций может вырасти в несколько раз.