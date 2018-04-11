Астана, 11 апреля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В Казахстане по состоянию на 1 апреля 2018 года стоимость электроэнергии для потребителей первого уровня, использующих электроплиты, составила 1216 тенге (233 рубля) за 100 кВт∙ч — рост с начала года составил 6,2%. Об этом 11 апреля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

geralt Счётчик электрической энергии

Отметим, что в Казахстане тарифы на электроэнергию различаются по уровням, в зависимости от объема потребляемой электроэнергии. Всего установлено три уровня.

На втором уровне стоимость электроэнергии для потребителей, использующих электроплиты, составляет 1566 тенге (300 рублей) за 100 кВт∙ч, что на 4,8% больше, чем 1 января 2018 года, и на третьем уровне — 1903 тенге (365 рублей).

Жители Казахстана, которые не используют электрические плиты, платят за электроэнергию 1237 тенге (237 рублей), 1563 тенге (299 рублей) и 1904 тенге (365 рублей) для первого, второго и третьего уровней соответственно.

Напомним, по итогам первых двух месяцев 2018 года в Казахстане было выработано 19,8 млрд кВт∙ч, что на 11,1% большем, чем за аналогичный период 2017 года. В январе экспорт электроэнергии из республики увеличился в девять раз, до 610,5 млн кВт∙ч.

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