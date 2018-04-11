Алжир, 11 апреля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В результате крушения военного самолета в Алжире погибли не менее 257 человек, сообщает 11 апреля Al Arabia со ссылкой на государственное телевидение Алжира.

Павел Аджигильдяев Ильюшин Ил -78

«Число погибших в авиакатастрофе военного самолета в настоящее время достигает 257 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, военный самолет Ил-78 упал в районе города Блида 11 апреля около 8:00 по местному времени. Сейчас дороги в районе крушения перекрыты, на месте происшествия находятся 14 карет скорой помощи.

Ранее сообщалось о 200 погибших, большинство из которых — военные. Однако официальных данных о количестве погибших пока нет. Информация о причинах крушения уточняется.

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