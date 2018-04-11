Москва, 11 апреля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. При обсуждении ситуации, связанной с возможным нападением США на Сирию, не стоит ориентироваться на сообщения «эфемерных» источников в СМИ. Об этом заявил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, вопрос предполагаемого применения химоружия в сирийском городе Дума требует объективного и беспристрастного расследования «перед тем, как выносить какие-то вердикты».

Это связано, отметил Песков, с тем, что ситуация вокруг Сирии остаётся «весьма напряжённой» и необходимо вести её «самый пристальный мониторинг».

«Давайте не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также прокомментировал появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась присоединяться к ударам по Сирии, потребовав более весомых доказательств причастности режима Башара Асада к химатакам.

По его словам, в Кремле выступают за то, чтобы действительно произошло объективное расследование ситуации с якобы имевшими место атакам на сирийский город Дума.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле отметили, что несмотря на снижение курса рубля, следует спокойно реагировать на «спекулятивные» проявления, так как финансовая система России обладает «изрядным запасом прочности».

Добавим, курс российской национальной валюты начал снижаться на фоне нового пакета американских санкций против компаний РФ и крупных российских предпринимателей.

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