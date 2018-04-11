Ярославль, 11 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля не стали комментировать возможный ввоз московского мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Владимир Слепцов

«У нас нет комментариев, мы ничего комментировать не будем», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Между тем на странице мэра Ярославля в социальной сети Facebook жители спрашивают Владимира Слепцова, призывающего горожан выйти на субботник — как планы по ввозу 200 тонн московского мусора в год с этим призывом согласуются?

За мэра отвечает его советник Юлия Михиенкова:

«Полигон Скоково находится не в Ярославле, а в Ярославском муниципальном районе. Это разные муниципальные образования, поэтому мэрия города Ярославля не может комментировать работу полигона Скоково», — пишет она.

В любом случае, долго прятаться за этой формулировкой у мэра Ярославля вряд ли получится. Во всяком случае, региональному правительству такая стратегия успехов не принесла.