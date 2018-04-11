Ярославль, 11 апреля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. На аэродром «Левцово» под Ярославлем доставили памятник авиатехникам, прототипом которого послужил образ механика Макарыча из кинофильма «В бой идут одни старики». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор идеи установки монумента Андрей Серов.

Оксана Смирнова Памятник «Макарычу» под Ярославлем

Макарыча сыграл уроженец города Данилова Ярославской области Алексей Макарович Смирнов, этот факт и побудил создать такой памятник. Открытие монумента состоится 5 мая в 12.00. На него зовут всех ярославцев, а, в особенности, имеющих отношение к авиации. Также приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

«В финале фильма «В бой идут одни старики» герои мечтают, чтобы после войны «Смуглянку» сыграл на аэродроме симфонический оркестр. Мы осуществим эту мечту. Песню исполнит губернаторский симфонический оркестр. Также пройдет парад оркестров, будут звучать фильмы военных лет, работать полевая кухня. Мы привезем ветеранов из Даниловского и Ярославского районов, из самого Ярославля», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автор идеи установки памятника, член федерации самолетного спорта Ярославской области Андрей Серов.

Также на открытии памятника ожидается авиашоу, реконструкция воздушного боя, мастер-классы по изготовлению самолетиков для детей и выставка экспонатов музея советской авиации из Подмосковья — результаты работы поискового отряда на местах боев Великой Отечественной.

Памятник выполнила ярославский скульптор Елена Пасхина. Авторы говорят, что это единственный монумент такого рода в России.