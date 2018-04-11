Москва, 11 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Тема санкций, введенных в США против руководителей крупнейших компаний России, обсуждается на уровне правительства, сообщил 11 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Представителю Кремля задали вопрос о том, есть ли у руководства страны план по оказанию помощи российским бизнесменам, попавшим под американские санкции.

«Я не могу ответить на этот вопрос, эта тема предметно обсуждается в кабинете министров», — ответил Песков.

Он добавил, что текущий график Путина не содержит сведений о встрече с бизнесменами.

Напомним, 6 апреля власти США ввели санкции в отношении нескольких десятков российских граждан, а также ряда компаний, которые с ними связаны.

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В черном списке оказались восемь бизнесменов, включая председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, гендиректора и совладельца ОАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова, предпринимателя, основателя компании «Базовый элемент» Олега Дерипаску, председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, бизнесмена Игоря Ротенберга, предпринимателя Кирилла Шамалова, президента фонда «Сколково» бизнесмена Виктора Вексельберга.

Также под санкции попал ряд юридических лиц, которые так или иначе связаны с вышеперечисленными бизнесменами.