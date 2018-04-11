Санкт-Петербург, 11 апреля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Петербургский парламент намерен согласовывать проекты намывных территорий. Соответствующие изменения одобрили на пленарном заседании Законодательного собрания в среду, 11 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив

Документ предполагает, что городской парламент должен будет в течение месяца решить, можно ли создавать конкретный искусственный земельный участок на водном объекте, находящемся в федеральной собственности. Затем в двух чтениях депутаты должны будут принять постановление Заксобрания

«Справоросс» Алексей Ковалев обратил внимание коллег, что петербургским депутатам давно пора было взять под контроль создание намывов, и указал на опыт Ленинградской области, где границы муниципалитетов были расширены с учетом водных объектов. В результате, без согласования с муниципалитетами создать намывы в прибрежных районах Ленобласти невозможно.

«Почему мы не делаем то же самое с Невской Губой?», — недоумевал Ковалев.

Стоит отметить, что Петербург имеет богатый опыт создания намывов, зачастую эти проекты получают спорные оценки. Так, станция метро «Новокрестовская» была создана на намыве площадью 16,6 га, что привело к существенному удорожанию строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта власти Санкт-Петербурга сообщили, что недовольны ходом освоения намывных территорий в западной части Васильевского острова и могут расторгнуть соответствующий договор с девелоперской компанией «Терра Нова» в связи с невыполнением инвестором взятых на себя обязательств.

Напомним, проект строительства на намывных территориях в западной части Васильевского острова предусматривает возведение жилья на 60 тысяч человек и множества социальных объектов.