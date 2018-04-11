Москва, 11 апреля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Отчет о работе правительства за истекшие 6 лет перед Госдумой РФ премьер Дмитрий Медведев завершил Дальним Востоком. Говоря о ДФО, глава правительства был краток, сообщив, что растёт промышленное производство, даёт свои плоды программа снижения энерготарифов, успешно реализуется проект по выделению гражданам дальневосточных гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Дмитрий Медведев считает развитие ДФО вполне успешным. На взгляд премьера, говорить об успехах на уровне ГД РФ, отчитываясь о работе правительства, можно по трем позициям: промышленное производство, ликвидация энергетического неравенства, выделение бесплатных земельных участков. Глава российского правительства убежден, что по этим трем направлениям правительство, которое он возглавляет, добилось ощутимых успехов.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2008 года правительство РФ утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов в ДФО до базового уровня. Для Дальнего Востока установлен базовый уровень тарифа, до которого должны снижаться текущие цены на электричество — в размере 4 рублей за киловатт в час на 2017 год.

Депутат ГД РФ от Якутии Федот Тумусов назвал очень странной ситуацию с программой «Дальневосточный гектар»: парламентарий считает в корне неправильным то, что чиновники считают количество заявок и полученных участков, но умалчивают о доходах, которые люди вроде бы должны получать с этой земли. А они есть?

«Важна именно такая статистика, по доходам людей, а не вот этот вот «план по валу». Но именно вот этой статистики я и не вижу, что наводит на мысли о показухе», — сказал депутат.

Что касается выравнивания энерготарифов в ДФО, то население никаких улучшений не почувствовало — нововведение коснулось только бизнеса.

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