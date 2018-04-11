Калининград, 11 апреля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. В Калининградской области запущен новый виток в культурно-историческом скандале с усадьбой, в которой в XIX веке скончался выдающийся российский полководец Михаил Барклай-де-Толли.

Из архива ИА REGNUM «Усадьба Барклая» под Калининградом

Речь идет о старинном особняке в поселке Нагорное Черняховского района, где 26 мая 1818 года умер русский генерал-фельдмаршал (тогда это было местечко Штилитцен в Восточной Пруссии). По завещанию полководца, здесь похоронено его сердце.

Злоключения с имением начались восемь лет назад, когда усадьбу выкупил бизнесмен и поклонник Наполеона Виктор Батурин, он же — брат Елены Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Долгие годы величественное здание стояло заброшенным и превращённое в общественный туалет, но после реставрации Батуриным сразу же нашлись «наследники».

В суд обратилась местная жительница Пелагея Козлова, чьей переселенческой семье в 1949 году был предоставлен этот дом на основании постановления Совета министров СССР. Сельчанка просила суд признать право собственности на здание в порядке наследования.

Судебный процесс широко освещался в СМИ, но в итоге истице было отказано. Однако спустя пару лет проблемы начались уже у Батурина. По иску его бывшей жены Яны Батуриной судебные приставы арестовали «усадьбу Барклая-де-Толли», выставив на торги (потом арестован был сам Батурин).

Далее компетентные органы задержали сотрудницу Росимущества, которая за взятку в 5 млн рублей обязалась обеспечить победу на аукционе гражданину Германии.

За пять лет имение вновь пришло в негодность, пока несколько месяцев назад на аукционе историческую недвижимость не купила фирма из Калмыкии. Речь идет об ООО «Бату плюс», основным видом деятельности которой является… разведение свиней.

Вчера губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что покупатели имения — «профессиональные шантажисты».

«Мы готовы были отдать это всё нашим ребятам, которые занимаются патриотикой, некоммерческим организациям, социальным, помогать потихоньку восстанавливать эту виллу. Но, видимо, слишком много мы разговаривали об этом. Видимо, кто-то узнал об этом интересе и, собственно, организовал наших конкурентов», — прокомментировал накануне Алиханов, будучи с рабочим визитом в Черняховском районе.

Глава региона опасается, что фирма не будет заниматься восстановлением здания, которое является памятников культурного наследия, а попросту перепродаст.

«Я предложил простой вариант. Мы дадим на рубль больше, чем они заплатили, и на этом разойдёмся. А если они будут сопротивляться, мы найдём пути, чтобы они с этим объектом всё-таки по доброй воле как-то начали расставаться. Это вот могу передать товарищам из солнечной Элисты, — подытожил Алиханов.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай-де-Толли в 1818 году выехал лечиться в Германию на минеральных водах, но, не доехав до места, скончался в возрасте 56 лет в Штилитцене. Набальзамированный прах полководца был доставлен в фамильное имение Бекгоф (ныне Эстония).