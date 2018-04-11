Вильнюс, 11 апреля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис 11—12 апреля находится с визитом на Украине: в плане командировки как посещение Киева, так и поездка в Донбасс, куда Сквернялис уже прибыл, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 апреля, в канцелярии литовского правительства.

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И если некоторые детали визита, согласно сообщению пресс-службы правительства Литвы, протокольные — посещение отремонтированной на средства Литвы амбулатории, открытие детской игровой площадки, построенной на пожертвования из Литвы — то без прямой военной помощи не обошлось и в этот раз.

«Премьер также встретится с местными жителями, передаст военным поддержку правительства Литвы и организации Blue/Yellow: продукты питания, оптику, медицинские средства», — говорится в пресс-релизе правительства Литвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что литовская «общественная» организация Blue/Yellow for Ukraine регулярно проводит среди жителей Литвы сбор средств для покупки снайперского оборудования, которым обеспечивает наёмников и украинскую армию на востоке Украины.

«Это снайпер Надя — один из снайперов вооруженных сил Украины, которых поддерживает Blue/Yellow. Надя уже работает с присланным нами оборудованием, с соответствующими результатами. Сейчас она просит дополнительно одну деталь для присланного прицела, чтобы можно было повысить меткость. Стоимость — около 210 долларов США. Литовки, это возможность для вас, Надя воюет и за вас. Деньги можно перевести через наш сайт, банковским переводом или через PayPal, указать «Надя», — например, было написано под одним из объявлений о сборе средств организации в социальной сети Facebook.

В Киеве Сквернялис встретится с премьером Украины Владимиром Гройсманом, откроет Киевский форум по безопасности и примет участие в сессии премьеров Украины, Литвы и Молдавии «Региональное сотрудничество: объединенные общими целями».

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