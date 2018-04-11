Ярославль, 11 апреля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. В Ярославле дополнительно к улицам, которые вошли в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год, могут включить еще пять объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Отремонтированная в 2017 году Юго-Западная окружная дорога уже начала разрушаться

В Ярославле прошло очередное общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярославской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Основной темой на этот раз стало внесение изменений в планы ремонта на 2018 год за счет возможной экономии от торгов.

«Все объекты агломерации проходят торговые процедуры. Дата проведения аукциона по региональной части программы — 16 апреля, по городской — первая половина мая. Если средства экономии от торгов появятся, мы будем готовы включить в программу ряд светофорных объектов и дорог, проектно-сметная документация уже подготовлена. Нам важно, чтобы эти объекты были одобрены широкой общественностью. Когда мы будем понимать, о каких суммах экономии идет речь, сможем оперативно начать конкурсные процедуры», — сообщил и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев.

В предполагаемый список ярославских дорог вошли пять объектов: участок улицы Пионерской от проспекта Дзержинского до улицы Урицкого, улица Красноперевальская на участке от Красноперевальского переулка до улицы Куропаткова и далее сама улица Куропаткова от улиц Большая Норская до Второй Красноперевальской. Третьим выбрали Волжскую Набережную от улицы Победы до Красного съезда. Четвертым — улицу Кудрявцева от улицы Чкалова до улицы Тургенева. Пятым — улицу Красноборскую от улицы Сахарова до улицы Университетской. Собравшиеся также обсудили вопросы проверки качества ремонта дорог, проведенного в рамках проекта в 2017 году.

«Как только позволила погода, мы начали объезжать улицы по подготовленному графику. Уже сделаны замечания по ряду объектов, формируются акты, заказчиком будут выписаны предписания. В зависимости от степени дефекта, погодных условий и вида работ срок на устранение может колебаться от трех дней до двух недель. В конце срока мы снова проверим все улицы», — сообщила заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Климчук.

В случае злостного неустранения будет проведена претензионная работа вплоть до обращения в судебные инстанции, что предусмотрено в контрактах. Гарантия на отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги» составляет 4 года.