Обнинск, Калужская область, 11 апреля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области, ведущий разработчик и производитель новых композиционных материалов, увеличило в 2017 году выручку на 10% — до 6,2 млрд рублей. Как сообщили 11 апреля ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, по итогам года ОНПП «Технология» занимает 45% рынка авиационного остекления (в 2016 году — 35%) и остается лидирующим поставщиком железнодорожного остекления кабин машинистов (70% рынка, годом ранее — 65%).

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» На предприятии

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В 2017 году ОНПП «Технология» полностью исполнило контракты в интересах космической отрасли. На 10% увеличился объём поставок тепловых панелей и каркасов солнечных батарей для космических аппаратов (180 — в 2017 году, 164 — в 2016 году).

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По сравнению с 2016 годом в два раза выросли продажи изделий конструкционной оптики. Предприятие на 30% увеличило объём сбыта продукции авиационного остекления, прежде всего для вертолётной техники, тяжелого транспортного самолёта Ил-76 и его модификаций, в том числе модернизированного Ил-76МД-90А. Также значительно выросло производство элементов остекления кабин машинистов для новой железнодорожной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в планах на 2017 год у Обнинского НПП «Технология» было довести выручку от продукции гражданского назначения до 1,4 млрд рублей, что составит более 20% в общем объёме доходов предприятия.