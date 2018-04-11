Москва, 11 апреля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Маловероятно, что в ближайшем будущем мы увидим резкий скачок цен, считает финансовый аналитик Дарья Желаннова. Об этом она заявила 11 апреля в рамках передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя резкое падение курса рубля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падёж. Рубль

«Начнём с того, что для пересмотра ценовой политики нужно время, — сказала она. — Какой-то резкий скачок цен мы вряд ли увидим. Мы видим сильную волатильность, но это не значит, что это продолжится в долгосрочной перспективе. Не значит, что мы будем месяц падать. Сейчас речь идёт об острой эмоциональной реакции (населения — прим. ИА REGNUM ), которая закончится, если не будет внешних шоков».

Несколько более категорично высказалась доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Любовь Адамская:

«Налогоплательщик задаётся вопросом: «Налог я заплатил, и как мне кушать?», — пояснила она. — На нас случившееся скажется так, что будет определённый скачок цен на рынке бытовых и продовольственных товаров. Будет потому, что рынок всегда нерегулируемый — коммерсант видит такую кривую и в любом случае будет зарабатывать и брать свою маржу. Это закон рынка».

Кроме того, она заметила, что «тот самый регулятор (Центробанк — прим. ИА REGNUM ), который должен был работать на опережение», продемонстрировал «плохое управление».

Напомним, что, по данным издания «Коммерсантъ», ряд производителей бытовой техники и электроники уже изучают возможность повышения закупочных цен на фоне ослабления рубля. Например, российское представительство Candy Hoover Group проинформировало примерно 50 партнёров о возможном увеличении цены на отгрузки продукции. Представитель сети «М.Видео» сообщила, что производители объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5—10%. Директор по дистрибуции Merlion Татьяна Скокова отметила, что рост курса доллара может повлечь повышение стоимости товаров, цена на которые фиксируется и рассчитывается в долларах. Это комплектующие для ПК, некоторые бренды ноутбуков, смартфонов и планшетов, серверное и другое телекоммуникационное оборудование.