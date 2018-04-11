Калуга, 11 апреля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Калужские полицейские раскрыли хищение игрушек из магазина. Как сообщили 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, установить подозреваемых удалось с помощью камер видеонаблюдения, размещённых в торговом павильоне.

Фото с видеокамеры, предоставленное пресс-службой УМВД России по Калужской области Место происшествия

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Ими оказались двое жителей одного из районов Калужской области 18 и 19 лет. Как выяснилось, молодые люди пришли в магазин по продаже цветов и игрушек и, воспользовавшись тем, что продавец ушла из торгового зала за цветами, взяли со стеллажа две мягкие игрушки — медведей, общей стоимостью 2,6 тыс. рублей. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

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По данному факту в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.