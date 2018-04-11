Ярославль, 11 апреля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Ярославские медики опровергают обвинения родителей в том, что машины «Скорой помощи» едут на вызов к больным детям больше 6 часов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи Андрей Живой.

Pixabay.com «Скорая помощь»

Ярославцы стали бить в колокола в социальных сетях: там появились сообщения о том, что на весь город работает всего две детских бригады «Скорой помощи».

«Хочется предупредить родителей: сегодня в стольном граде Ярославле (без малого 700 тысяч населения) работает две детских бригады скорой помощи. На данный момент (23.00) эти две бригады объезжают детей, к которым вызвали СКОРУЮ, около 17−18 часов. Лучше не дожидаться, пока приедет такая псевдо-скорая. Очень хочется привлечь к ответственности, людей такое допустивших», — пишут жители.

Главный врач государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи Андрей Живой объяснил, что все вызовы делятся на две категории — экстренные и неотложные. На экстренные вызовы, когда есть угроза для жизни больного, норматив прибытия к больному — 20 минут. А неотложные вызовы, по словам главврача — это когда человек болеет, но угрозы для жизни нет. На такие вызовы нормативов времени доезда нет, направляется первая освободившаяся бригада при условии, что нет вызовов в экстренной форме.

«Мы стараемся к детям приехать в течение часа даже по неотложным вызовам. У нас есть пять специализированных детских бригад — то есть те врачи, у которых есть два действующих сертификата — по скорой помощи и по педиатрии. Такие бригады оказывают в основном помощь детям до года. Детям медицинскую помощь вправе оказывать любой сотрудник бригады «Скорой медицинской помощи», врач или фельдшер, имеющий действующий сертификат по скорой помощи, и, соответственно, на «детские» вызовы выезжает первая освободившаяся общепрофильная бригада. В тот день, когда люди жаловались, у нас работало две специализированные педиатрические бригады днем и три вечером. Да, врачи тоже болеют, ходят в отпуска, ездят на обучение и в тот день у нас было такое количество детских бригад для оказания помощи детям до года», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный врач государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи Андрей Живой.

Факт того, что «Скорая» ехала более шести часов, медики опровергают: в тот день, по их словам, было 123 детских вызова. На долю экстренных пришлось 40% всех выездов.

«Из всех 123 вызовов за день у нас было зафиксировано лишь 15 случаев, когда время ожидания бригады СМП длилось свыше часа. Самое долгое время было 3 часа. Все эти вызовы были в неотложной форме. О 5−6 часах, как пишут люди, речи не идет. В каждом из этих 15 неотложных случаев диагноз был ОРВИ и госпитализация не требовалась», — сказал Андрей Живой.

Врачи советуют помнить: если нет угрозы для жизни, в первую очередь необходимо обращаться в поликлиники и вызывать педиатров на дом. В любой ситуации есть возможность получить необходимую консультацию по телефонам скорой помощи (03, 103, 112), в частности, как снизить температуру детям, что предпринять до приезда бригады, нужно ли вызывать скорую помощь, или с такими симптомами можно обратиться в поликлинику.